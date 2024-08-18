Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу за АПЛ, який пройде 18 серпня і розпочнеться о 18:30.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 лондонський Челсі зустрінеться на власному полі з Манчестер Сіті.

НЕДІЛЯ, 18 СЕРПНЯ, 18:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Новий сезон – новий тренер. Ця тенденція для Челсі епохи Тодда Боелі вже встигла стати канонічною. Цього разу намагатиметься повернути "пенсіонерів" у претенденти на чемпіонський титул колишній керманич Лестера Енцо Мареска, який у своєму дебютному матчі в АПЛ в якості головного тренера Челсі зустрінеться зі своїм учителем Хосепом Гвардіолою, асистентом якого він був до того як очолити "лисиць" та виграти з ними Чемпіоншип.

Про перспективи Челсі на тривалій дистанції традиційно говорити зараз дуже важко, оскільки склад лондонців, як і раніше, перевантажений, а до трансферної кампанії "пенсіонерів" так само є великі питання. Наявність в команді десяти воротарів (умовно) та сага навколо майбутнього Конора Галлагера, якого фактично намагаються вижити з команди, — наочне тому підтвердження. Можливо, Маресці вдастся навести лад в Челсі — час покаже.

Манчестер Сіті напередодні старту нового сезону традиційно вважається одним із головних претендентів на чемпіонський титул (цілком реально, що навіть головним), проте останні два роки лондонський Арсенал дедалі більше скорочував своє відставання від "містян" як в ігровому плані, так і в статистичних тому підопічним Хосепа Гвардіоли так само потрібно прогресувати і дивувати. Як мінімум, є логічні підстави припускати, що цей сезон буде ще важчим для Сіті.

Поточну кампанію Манчестер Сіті вже розпочав із виграного Суперкубка Англії у матчі з Манчестер Юнайтед, при цьому перемога колективу Гвардіоли далася дуже непросто. Тільки за підсумками серії пенальті "містянам" вдалося виграти цей трофей. І як би хто не ставився до Суперкубка як до "товариського матчу", це все одно трофей.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,02, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70.