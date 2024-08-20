Англія

Нідерландський гравець може остаточно залишити Енфілд.

Центральний захисник Ліверпуля Сепп ван ден Берг опинився в сфері інтересів Баєра та Брентфорда, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що за 22-річного нідерландця "червоні" хочуть отримати 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

Баєр і Брентфорд зараз контактують із Ліверпулем щодо потенційного трансферу ван ден Берга. За даними видання The Athletic, захисник раніше відхилив пропозиції Майнца та Вольфсбурга.

За "карнавальників" Сепп виступав у сезоні-2023/24 на правах оренди. Нідерландець відзначився 3 голами в 35 матчах у всіх турнірах.

У 2 турі нової кампанії АПЛ Ліверпуль прийматиме Брентфорд. Поєдинок відбудеться 25 серпня.