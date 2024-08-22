Англія

На Бена не розраховують в Челсі.

Захисник лондонського Челсі Бен Чілвелл може перейти до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, 27-річного англійця запропонували "червоним дияволом" представники футболіста.

Зазначається, що футболісту повідомили, що він не входить у плани нового головного тренера Челсі Енцо Марески.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг був змушений використовувати номінально правого захисника команди Діогу Дало на позиції лівого фулбека в матчі 1-го туру чемпіонату Англії з Фулгемом (1:0). Враховуючи кадровий дефіцит на позиції лівого захисника, трансфер Чілвелла в МЮ виглядає досить логічним.