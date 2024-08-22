На Бена не розраховують в Челсі.
Чілвелл, getty images
22 серпня 2024, 14:25
Захисник лондонського Челсі Бен Чілвелл може перейти до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє talkSPORT.
За інформацією джерела, 27-річного англійця запропонували "червоним дияволом" представники футболіста.
Зазначається, що футболісту повідомили, що він не входить у плани нового головного тренера Челсі Енцо Марески.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг був змушений використовувати номінально правого захисника команди Діогу Дало на позиції лівого фулбека в матчі 1-го туру чемпіонату Англії з Фулгемом (1:0). Враховуючи кадровий дефіцит на позиції лівого захисника, трансфер Чілвелла в МЮ виглядає досить логічним.
Контракт Чілвелла з Челсі розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.
У минулому сезоні англієць провів в АПЛ 13 матчів та віддав одну гольову передачу.