Англія

Уругваєць найближчим часом повинен підписати контракт з "манкуніанцями".

Опорний півзахисник ПСЖ Мануель Угарте готовий перейти в Манчестер Юнайтед, якщо клуби досягнуть домовленості щодо трансферу. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, деталі можливого переходу ще доопрацьовуються, але обидва клуби впевнені, що угоду буде досягнуто до кінця трансферного вікна. Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг особисто зацікавлений у цьому трансфері.

Чинний контракт гравця з паризьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Мануель Угарте відіграв за ПСЖ 37 матчів та віддав три результативні передачі.