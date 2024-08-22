Англія

Бразилець знову відправиться у оренду?

Бразильський півзахисник мадридського Реалу Рейнір може продовжити кар'єру в Чемпіоншипі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, в послугах 22-річного гравця зацікавлений англійський Норвіч. Клуб, що виступає в Чемпіоншипі (другий за силою дивізіон Англії — прим.), намагається оформити орендну угоду з "вершковими" з опцією викупу, чого іспанці не допускали в попередніх трьох орендах футболіста.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 3,5 мільйони євро.

Минулого сезону Рейнір на правах оренди виступав у складі італійського Фрозіноне, відігравши за цей клуб 23 матчі, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі.