Football.ua представляє прев'ю до матчу за АПЛ, який пройде 24 серпня і розпочнеться о 14:30.
Брайтон - Манчестер Юнайтед, getty images
24 серпня 2024, 08:00
У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 лондонський Челсі зустрінеться на власному полі з Манчестер Сіті.
СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 14:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
У стартовому турі нового сезону чемпіонату Англії Брайтон зустрівся з Евертоном, і в дебютному офіційному матчі Фабіана Гюрцелера "чайки" не зазнали жодних проблем, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Безперечно, такий позитивний результат став можливим у певній мірі через те, що "іриски" залишилися в меншості на 66-ій хвилині, проте варто зазначити, що вже на той момент Брайтон гарантував собі перевагу в рахунку аж у два м'ячі.
Нинішні завдання Брайтона на сезон визначити непросто через велику конкуренцію в АПЛ. Звичайно, "чайки" хотіли б повернутися до єврокубків, але в першу чергу, напевно, колектив Гюрцелера ставитиме перед собою завдання щодо фінішу у першій десятці турнірної таблиці. Перший тур показав, що Брайтон все ще сильний і з ним варто рахуватися, незважаючи на зміну тренерського штабу за підсумками минулої кампанії.
Манчестер Юнайтед також стартував у новому сезоні Прем'єр-ліги з переможного результату, проте сталося це не так легко, як у випадку з його майбутнім суперником. У матчі проти Фулгема команда Еріка тен Гага не змогла похвалитися високою результативністю, за що "червоні дияволи" цілком реально могли поплатитися. Проте гол новачка команди Джошуа Зіркзе все ж приніс до активу МЮ непрості три очки на старті сезону.
Щодо завдань Манчестер Юнайтед, то головний тренер Ерік тен Гаг, звичайно, щиро хоче боротися за чемпіонство АПЛ. Проте поки що манкуніанці не ставляться експертами в один ряд фаворитів на "золото" разом з Манчестер Сіті та Арсеналом. У будь-якому разі, МЮ ще є що доводити.
За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Брайтона пропонується коефіцієнт 2,56, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БРАЙТОН: Стіл — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Віффер, Мілнер — Адінгра, Жуан Педро, Мітома — Велбек
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Онана — Мазрауї, Магвайр, Лісандро, Далот — Каземіро, Мейну — Амад Діалло, Фернандеш, Гарначо — Зіркзе
Не зіграють: Марч, Вербрюгген, Фергюсон, Енсісо, Еступіньян — Йоро, Маласія, Гойлунн, Шоу
Під питанням: Гілмор, Мінте — Лінделеф, Санчо
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
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прогноз 2:2