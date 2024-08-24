Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу за АПЛ, який пройде 24 серпня і розпочнеться о 14:30.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 лондонський Челсі зустрінеться на власному полі з Манчестер Сіті.

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 14:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У стартовому турі нового сезону чемпіонату Англії Брайтон зустрівся з Евертоном, і в дебютному офіційному матчі Фабіана Гюрцелера "чайки" не зазнали жодних проблем, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Безперечно, такий позитивний результат став можливим у певній мірі через те, що "іриски" залишилися в меншості на 66-ій хвилині, проте варто зазначити, що вже на той момент Брайтон гарантував собі перевагу в рахунку аж у два м'ячі.

Нинішні завдання Брайтона на сезон визначити непросто через велику конкуренцію в АПЛ. Звичайно, "чайки" хотіли б повернутися до єврокубків, але в першу чергу, напевно, колектив Гюрцелера ставитиме перед собою завдання щодо фінішу у першій десятці турнірної таблиці. Перший тур показав, що Брайтон все ще сильний і з ним варто рахуватися, незважаючи на зміну тренерського штабу за підсумками минулої кампанії.

Манчестер Юнайтед також стартував у новому сезоні Прем'єр-ліги з переможного результату, проте сталося це не так легко, як у випадку з його майбутнім суперником. У матчі проти Фулгема команда Еріка тен Гага не змогла похвалитися високою результативністю, за що "червоні дияволи" цілком реально могли поплатитися. Проте гол новачка команди Джошуа Зіркзе все ж приніс до активу МЮ непрості три очки на старті сезону.

Щодо завдань Манчестер Юнайтед, то головний тренер Ерік тен Гаг, звичайно, щиро хоче боротися за чемпіонство АПЛ. Проте поки що манкуніанці не ставляться експертами в один ряд фаворитів на "золото" разом з Манчестер Сіті та Арсеналом. У будь-якому разі, МЮ ще є що доводити.