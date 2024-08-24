Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Евертон.

Лондонський Тоттенгем та Евертон зіграють у другому турі англійської Прем'єр-ліги.

Анге Постекоглу, після нічиєї проти Лестера (1:1), залучив до стартового складу Одобера на лівий фланг атаки, тоді як Кулушевські долучиться до центрального трикутника.

Шон Дайч, та тлі розгрому від Брайтона (0:3), використав із перших хвилин Ромейна Діксона праворуч у захисті, тоді як Віталій Микоелнко традиційно з'явиться ліворуч у захисті.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулушевські, Біссума, Меддісон — Джонсон, Одоберт, Сон Хин Мін.

Запасні: Форстер, Спенс, Девіс, Дрегушін, Грей, Сарр, Бергвалль, Вернер, Рішарлісон.



Евертон: Пікфорд — Діксон, Тарковські, Кін, Миколенко — Айрогбунам, Гує — Гаррісон, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн.