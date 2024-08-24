Гра розкрилась тільки після першого гола лондонського клубу в другому таймі.
Астон Вілла — Арсенал, Getty Images
24 серпня 2024, 21:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Астон Вілла — Арсенал 0:2
Голи: Троссар, 67, Парті, 77
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 16), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 76) — Онана (Барклі, 76), Тілеманс, Макгінн (Ремзі, 65), — Бейлі, Воткінс (Дуран, 65), Роджерс.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер (Калафіорі, 79) — Едегор, Парті, Райс — Сака (Нкетіа, 88), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 66).
Попередження: Онана — Райс, Габріель, Едегор