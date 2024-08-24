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Астон Вілла — Арсенал 0:2
Голи: Троссар, 67, Парті, 77

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 16), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 76) — Онана (Барклі, 76), Тілеманс, Макгінн (Ремзі, 65), —  Бейлі, Воткінс (Дуран, 65), Роджерс.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер (Калафіорі, 79) — Едегор, Парті, Райс — Сака (Нкетіа, 88), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 66).

Попередження: Онана — Райс, Габріель, Едегор