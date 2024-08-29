Англія

Італієць приєднався до команди Слота.

Ліверпуль оформив трансфер італійського вінгера Федеріко К'єзи з туринського Ювентуса. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

Зазначається, що у новому клубі 26-річний гравець гратиме під 14-м номером.

За інформацією Фабріціо Романо, "червоні" заплатять за футболіста збірної Італії близько 15 млн. євро. Сам К'єза підписав контракт до 30 червня 2028 року.

"Я дуже щасливий стати гравцем Ліверпуля. Коли Річард Г'юз (спортивний директор Ліверпуля — прим.) зателефонував мені і сказав: "Хочеш приєднатися до Ліверпуля?" — і тренер зателефонував мені — я одразу ж погодився, тому що я знаю історію цього клубу, я знаю, що він представляє для вболівальників.

Отже, я дуже радий бути тут і не можу дочекатися початку цієї незабутньої мандрівки", — сказав К'єза після підписання контракту.

У сезоні-2023/24 Федеріко К'єза взяв участь у 37 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись 10 голами та 3 асистами. На Євро-2024 зі збірною Італії він відіграв 4 поєдинки.