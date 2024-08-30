Англія

Англійський голкіпер написав прощального листа на тлі свого відходу з Арсеналу до Саутгемптона.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що голкіпер Аарон Рамсдейл залишив лондонський Арсенал та підписав чотирирічний контракт із Саутгемптоном.

26-річний англієць, який виступав за Арсенал з літа 2021 року, написав прощального листа, присвяченому своєму вже колишньому клубу та його вболівальникам.

"Для моєї родини з Арсеналу.

З моменту, коли я приїхав сюди, я відчув себе одним із вас. Все, що я коли-небудь хотів зробити, це викластися на повну і спробувати повернути клуб туди, де йому належить бути. Зв'язок, який у нас був, залишиться зі мною назавжди.

Це особливий футбольний клуб, який пройшов довгий шлях за короткий проміжок часу, і для мене було честю розділити з вами стільки чудових моментів.

Я з нетерпінням чекаю якнайшвидшого повернення сюди, щоб побачити знайомі обличчя та згадати гарні моменти!

Дякую всім моїм товаришам по команді за те, що билися поруч зі мною; ми, звичайно, добре провели час та трохи повеселилися. І насамкінець, найбільше, дякую "канонірам" за те, що вони завжди підтримують мене! Я буду любити вас завжди.

До скорої зустрічі, ваш Рембо", — написав Аарон Рамсдейл в своєму Instagram.