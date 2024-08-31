Англія

"Орли" плідно попрацювали в останній день трансферного вікна.

Воротар Ноттінгем Форест та збірної США Метт Тернер перейшов у Крістал Пелес. Про це повідомляє офіційний сайт "лісників".

Орендна угода 30-річного гравця розрахована до кінця поточного сезону. Угоду було оформлено в останні години роботи трансферного вікна.

Чинний контракт американця з "Пелес" розрахований до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у сім мільйонів євро.

"Я дуже радий бути тут і готовий приступити до роботи", — сказав новачок "орлів".

Минулого сезону Метт Тернер провів за Ноттінгем Форест 21 матч, пропустив 31 м'яч та тричі відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес підписав Нкетіа.