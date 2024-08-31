Англія

Завершилася низка матчів у рамках чемпіонату Англії.

У рамках третього туру АПЛ Борнмут разом із Іллею Забарним вирушив у гості до Евертона Віталія Миколенка.

Протягом цього протистояння "іриски" мали перевагу в рахунку у два м'ячі, проте у заключному відрізку "вишні" здійснили неймовірний камбек та забрали до свого активу перемогу з рахунком 3:2.

Евертон — Борнмут 2:3

Голи: Кін, 50, Калверт-Льюїн, 57 - Семеньйо, 87, Кук, 90+2, Сіністерра, 90+6

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Кін, Миколенко — Іроегбунам, Гує — Гаррісон, Ндіає (Дукуре, 83), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 88)

Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 77), Забарний, Сенесі (Гейсен, 77), Керкез (Скотт, 66) — Кук, Крісті (Уаттара, 66) — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Барбоза (Сіністерра, 65)

Попередження: Кін, Іроегбунам — Семеньйо

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Брентфорд — Саутгемптон 3:1

Голи: Мбемо, 43, 65, Вісса, 69 - Сугавара, 90+5

Брентфорд: Флеккен — Дамсгор (Карвалью, 82), Коллінз, Піннок, Аєр (Роерслев, 39) — Нергор, Янельт (Ван ден Берг, 75), Єнсен — Мбемо, Вісса, Шейд (Льюїс-Поттер, 75)

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс (Діблінг, 56), Беднарек, Стівенс — Сугавара, Смоллбоун (Гонсалу Еспанья Фернандеш, 46), Даунс, Арібо (Лаллана, 82), Вокер-Пітерс — Армстронг (Арчер, 46), Бреретон