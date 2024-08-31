Завершилася низка матчів у рамках чемпіонату Англії.
У рамках третього туру АПЛ Борнмут разом із Іллею Забарним вирушив у гості до Евертона Віталія Миколенка.
Протягом цього протистояння "іриски" мали перевагу в рахунку у два м'ячі, проте у заключному відрізку "вишні" здійснили неймовірний камбек та забрали до свого активу перемогу з рахунком 3:2.
Евертон — Борнмут 2:3
Голи: Кін, 50, Калверт-Льюїн, 57 - Семеньйо, 87, Кук, 90+2, Сіністерра, 90+6
Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Кін, Миколенко — Іроегбунам, Гує — Гаррісон, Ндіає (Дукуре, 83), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 88)
Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 77), Забарний, Сенесі (Гейсен, 77), Керкез (Скотт, 66) — Кук, Крісті (Уаттара, 66) — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Барбоза (Сіністерра, 65)
Попередження: Кін, Іроегбунам — Семеньйо
Також до вашої уваги результаті інших матчів...
Брентфорд — Саутгемптон 3:1
Голи: Мбемо, 43, 65, Вісса, 69 - Сугавара, 90+5
Брентфорд: Флеккен — Дамсгор (Карвалью, 82), Коллінз, Піннок, Аєр (Роерслев, 39) — Нергор, Янельт (Ван ден Берг, 75), Єнсен — Мбемо, Вісса, Шейд (Льюїс-Поттер, 75)
Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс (Діблінг, 56), Беднарек, Стівенс — Сугавара, Смоллбоун (Гонсалу Еспанья Фернандеш, 46), Даунс, Арібо (Лаллана, 82), Вокер-Пітерс — Армстронг (Арчер, 46), Бреретон
Попередження: Мбемо, Дамсгор — Гарвуд-Белліс
Іпсвіч — Фулгем 1:1
Голи: Делап, 15 - Траоре, 32
Іпсвіч: Мурич — Туанзебе, Вулфенден, Грівз, Девіс — Морсі, Філліпс (Мікаель Каюсте, 71) — Огбене (Чаплін, 88), Шмодікс (Аль-Хамаді, 81), Гатчінсон — Делап (Кларк, 81)
Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Перейра (Керні, 87), Лукич (Рід, 87) — Траоре, Сміт-Роу (Берге, 72), Івобі (Вілсон, 87) — Муніз (Хіменес, 79)
Попередження: Морсі, Аль-Хамаді — Лукич, Робінсон, Траоре
Лестер — Астон Вілла 1:2
Голи: Буонанотте, 73 - Онана, 28, Дуран, 64
Лестер: Германсен — Джастін, Околі (Макатір, 90), Фас, Крістіансен — Скіпп (Ель-Ханнус, 68), Ндіді (Декордова-Рід, 89), Вінкс — Фатаву (Буонанотте, 68), Варді, Аю (Мавідіді, 69)
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Богард (Неделькович, 80), Торрес, Дінь — Бейлі (Ремзі, 17), Онана (Барклі, 62), Тілеманс, Макгінн — Роджерс, Воткінс (Дуран, 61)
Попередження: Скіпп, Околі, Варді, Вінкс — Онана, Тілеманс, Богард, Макгінн, Дуран
Ноттінгем Форест — Вулвергемптон 1:1
Голи: Вуд, 10 - Бельгард, 12
Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Айна — Сангаре (Єйтс, 58), Андерсон (Сілва, 90) — Еланга (Авонії, 90), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Соса, 80) — Вуд
Вулвергемптон: Джонстон — Москера, Доусон, Тоті — Семеду (Доерті, 76), Гомес (Хі Чхан, 61), Леміна, Аїт-Нурі (Дойл, 61) — Бельгард (Гедеш, 75), Кунья — Странд Ларсен (Андре, 87)
Попередження: Сангаре, Андерсон, Гіббс-Вайт — Бельгард, Гомес, Тоті, Леміна