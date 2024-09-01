Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 1 вересня і розпочнеться о 18:00.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає справжня класика британського футболу, а саме протистояння непримиримих суперників в особі Манчестер Юнайтед та Ліверпуля.

НЕДІЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ, 18:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Варто констатувати один факт: на старті нового сезону матчі Манчестер Юнайтед стало справді цікаво дивитися (без жартів), а рівень футболу "червоних дияволів" більше не викликає морального виснаження та головного болю, як це було буквально кілька місяців тому. Тобто як би ми не критикували раніше Еріка тен Гага, зараз хоча б простежується будівництво та втілення конкретних ідей, для яких його і запрошували на Олд Траффорд. Це щодо позитиву...

Інший момент вже буде зі знаком "мінус", бо Манчестер Юнайтед поки що не відповідає і близько тим гучним висловлюванням, які ми систематично чуємо від тен Гага у будь-якій незрозумілій ситуації. Тобто ми розуміємо, що йде будівництво нового Манчестер Юнайтед — і процес це тривалий, але, виходячи з коментарів головного тренера манкуніанців, складається відчуття, що все вже збудовано і "червоний Манчестер" вже найкращий клуб світу прямо зараз. Ні, ще й близько не в числі найкращих, що загалом довели перші два тури з Фулгемом та Брайтоном. І ні виграний Кубок Англії за підсумками фіналу з Сіті, ні можливий успіх МЮ в сьогоднішньому матчі не скасує того факту, що тен Гагу доведеться багато працювати для реалізації своїх бажань, а не лише балакати.

Арне Слот, у свою чергу, склав про себе більш позитивну думку з того, що ми бачимо за лічені дні його роботи на чолі Ліверпуля. Нідерландський фахівець перебуває зараз у схожій позиції, як і його співвітчизник із Юнайтед, але ми не чули від Арне жодного невдоволеного слова про скупу трансферну кампанію Ліверпуля, адже людина знала, куди, на яких умовах і для чого йде.

Відсутність трансферів не завадили Ліверпулю здобути дві перемоги в стартових турах над Іпсвічем і Брентфордом, не пропустивши при цьому жодного гола. Звісно, ​​футбол мерсісайдців і близько зараз не ідеальний, що особливо було видно у невиразному першому таймі з Іпсвічем. Але в тому й річ, що від Ліверпуля зараз ми й не чекаємо ідеального футболу та гучних слів на пресконференціях. Від його сьогоднішнього принципового суперника цих гучних слів просто вже не хочемо чути — ми хочемо бачити результати.

За версією компанії FAVBET , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,51, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Онана — Мазрауї, Магвайр, Лісандро, Далот — Мейну, Каземіро — Амад, Фернандеш, Гарначо — Зіркзе

ЛІВЕРПУЛЬ: Аліссон — Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Луїс Діас — Жота

Не зіграють: Йоро, Шоу, Малаcія, Маунт, Лінделеф, Гойлунн — ...

Під питанням: ... — К'єза, Джонс

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