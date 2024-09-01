Англія

Футболіст боровся зі страшною хворобою.

Колишній центральний захисник ПСЖ, Лідса, Лестера, Мідлсбро та інших клубів Сулейман Бамба пішов із життя у віці 39 років. Про це повідомляє турецький клуб Аданаспор, в якому Бамба обіймав посаду технічного директора.

"Бамба, якому стало недобре перед останнім матчем, був доставлений в університетську лікарню Маніси і, на жаль, програв там битву за життя. Співчуття нашій спільноті, особливо його сім'ї", — йдеться в заяві турецького клубу.

У січні 2021 року Бамба діагностували рак (неходжкінська лімфома). У травні він повідомив про одужання. Надалі Бамба відновив кар'єру і перейшов до англійського Мідлсбро, але через рік завершив кар'єру футболіста.

На його рахунку 46 матчів та два забиті голи у складі збірної Кот-д'Івуар.