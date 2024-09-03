Англія

Гравець збірної Північної Ірландії поповнив склад Сан-Паулу.

Сан-Паулу оголосив про перехід лівого захисника Ньюкасл Юнайтед Джамала Льюїса, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Гравець змінив клубну прописку на правах оренди. Сан-Паулу 26-річний північноірландець представлятиме до кінця червня 2025 року. Зазначимо, що тоді ж втрачає чинність його контракт із "сороками".

Майже 4 роки тому Ньюкасл Юнайтед віддав за Льюїса 16.5 млн євро Норвіч Сіті. Закріпитися на Сент-Джеймс Парк Джамалу не вдалося.

Сезон-2023/24 він провів у Вотфорді (оренда). На рахунку захисника 2 асисти в 38 матчах за "шершнів" у всіх турнірах.

Після 25 зіграних поєдинків Сан-Паулу йде шостим у турнірній таблиці Серії А. У чвертьфіналі Копа Лібертадорес команда зустрінеться з Ботафого, тоді як на тому ж етапі Кубка Бразилії намагатиметься відігратися після домашньої поразки Атлетіко Мінейро (0:1).