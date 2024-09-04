Рівень АПЛ для гравця виявився зависоким.
Давід Датро Фофана, Getty Images
04 вересня 2024, 11:18
Івуарійський нападник лондонського Челсі Давід Датро Фофана перебуває в клубі всього півтора роки, однак уже двічі встиг пограти в оренді — у німецькому Уніон Берлін та Бернлі.
21-річний виконавець розуміє, що й цього сезону ігрового часу в складі "синіх" бракуватиме, тож цілком імовірно, що найближчим часом ми станемо свідками його чергової оренди.
Цього разу — до менш потужного чемпіонату.
Грецький АЕК зацікавлений у послугах футболіста й уже наявна інформація, що отримав згоду на цей трансфер від Челсі.
Однак тепер доводиться домовлятись із самим Фофана, який прагнув би отримати більш потужний виклик у своїй кар’єрі.
У минулому сезоні за Уніон Датро відіграв 17 матчів, забивши та віддавши гольовий пас по одному разу, тоді як за Бернлі на його рахунку чотири голи та один гольовий пас у 15 матчах.