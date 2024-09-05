Англія

Трансфер гравця з академії.

Англійський нападник Ріо Бейсс Рей Нгумоха наразі є відомим виключно для того кола вболівальників, які спостерігають за майбутнім поколінням футболістів у складах молодіжних команд.

16-річний виконавець до останнього моменту грав за лондонський Челсі, однак було відомо, що він є затятим прихильником Ліверпуля.

У підсумку, коли колишньому гравцю молодіжної збірної Англії віком до 15 років надійшла пропозиція долучитись до академії "червоних", він довго не вагався.

Ліверпуль не повідомляє офіційні деталі цього переходу, однак уже презентував новачка.