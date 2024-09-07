Англія

Велика втрата для мерсисайдського клубу.

Помер колишній капітан Ліверпуля Рон Єйтс. Про це повідомляє офіційний сайт "червноих"

На момент смерті легенді мерсисайдського клубу було 86 років. В останні роки він страждав від хвороби Альцгеймера.

Рон Єйтс виступав за Ліверпуль з 1961 по 1971 рік, загалом відігравши за команду 448 матчів та забив 16 голів. У складі "червоних" він двічі ставав чемпіоном Англії, одного разу вигравав Кубок та три рази Суперкубок країни. За кількістю ігор із капітанською пов'язкою він поступається тільки Стівену Джеррарду.

З 1986 по 2006 рік шотландець обіймав посаду головного скаута Ліверпуля.