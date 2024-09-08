Англія

Нідерландець задоволений співпрацею з новим тренером Ліверпуля.

Півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх висловився про роботу з новим керманичем "червоних". Цитує нідерландця ESPN.

"Почуваюся чудово, якщо чесно. У клубі все йде добре, я просто роблю свою роботу, і поки все складається вдало. Слот ставить мене в основний склад — це додає впевненості.

Будучи гравцем, ти, природно, хочеш отримувати ігровий час. Для мене бути впевненим — частина успіху. Я почуваюся комфортніше, і з кожною хвилиною, проведеною на полі, мені стає все краще.

Він хороший тренер, який знає, чого хоче. У нього є чіткий план, і поки що ми добре його виконуємо. Коли є ясність із самого початку — це завжди приємно", — сказав Гравенберх.

Цього сезону Раян Гравенберх відіграв за Ліверпуль три матчі.