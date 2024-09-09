Англія

Нідерландський фахівець розраховує на бразильця після відходу Джейдона Санчо.

Ерік тен Гаг має намір зберегти Антоні в складі Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

Сам гравець сповнений рішучості залишитися в клубі, незважаючи на інтерес з боку Фенербахче. Бразилець хотів би грати частіше, але він вважатиме за краще залишитися на Олд Траффорд, навіть якщо турецький клуб зробить офіційну пропозицію. Трансферне вікно в Туреччині буде відкрито до п'ятниці.

Зазначається, що Ерік тен Гаг не хотів би втрачати 24-річного вінгера після того, як Джейдон Санчо перейшов у Челсі.

У цьому сезоні Антоні провів на полі лише хвилину в перших трьох матчах МЮ в АПЛ.