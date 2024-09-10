Англія

Бразильський клуб не влаштовують запити француза.

Антоні Марсьяль не перейде до Фламенгу. Повідомлялося, що бразильський клуб хоче підписати нападника, який перебуває в статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед, як заміну Педро Абреу, який порвав хрестоподібні зв'язки.

Як пише Sport Witness, Марсьяль запросив у Фламенгу трирічний контракт. Однак бразильський клуб вважає неприйнятними запити француза щодо зарплати і терміну контракту, внаслідок чого подальші переговори неможливі.

Минулого сезону Антоні Марсьяль відіграв за МЮ 19 матчів, забив два голи та в віддав одну результативну передачу.