Англія

Клуби досі мають певні розбіжності щодо угоди.

Нападника лондонського Челсі Давіда Датро Фофана останнім часом пов'язували з потенційним переходом до АЕК Афіни, проте цей трансфер може зірватися в останній момент. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, під час обміну документами між клубами сталися деякі проблеми, що ставить перехід 21-річного івуарійця під загрозу, оскільки трансферне вікно у Греції незабаром буде офіційно зачинене.

Зазначається, що між Челсі та АЕК досі існують певні розбіжності щодо умов переїзду гравця до Афін.

У минулому сезоні Датро відіграв за Уніон на правах оренди 17 матчів, забивши та віддавши гольовий пас по одному разу, тоді як за Бернлі на його рахунку чотири голи та один гольовий пас у 15 матчах.