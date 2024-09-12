Англія

Легендарний "канонір" відзначив вінгера Ман Сіті.

Легенда лондонського Арсеналу Робер Пірес порівняв вінгера "канонірів" Букайо Сака з півзахисником Манчестер Сіті Жеремі Доку. Цитує француза Wettbasis.

"Сака все ще не вистачає найвищого рівня стабільності та досвіду, особливо у великих іграх. Можливо, цього сезону, особливо в Лізі чемпіонів, він покаже себе переконливіше у важливий момент, ніж це було минулої кампанії.

На мою думку, Жеремі Доку трохи кращий за Сака. Він технічніший, у нього кращі навички дриблінгу і він більш винахідливий та нестандартний у свої діях", — заявив Пірес.

Цього сезону Букайо Сака відіграв за Арсенал три матчі, забив один гол та віддав три результативні передачі. В свою чергу Жеремі Доку провів за Манчестер Сіті у кампанії-2024/25 чотири матчі без результативних дій.