Англія

29-річний футболіст наблизився до переходу до складу "червоних дияволів".

Півзахисник Адрієн Рабьо може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Минулого літа француз став вільним агентом, не продовживши контракт із Ювентусом. Відтоді хавбека постійно пов'язують із можливим переходом у різні клуби, однак до конкретики справа не доходить.

Як інформує журналіст Камаль Гозо, останніми днями Рабьо веде переговори з Манчестер Юнайтед, і "червоним дияволам" вдалося наблизитися до домовленості з 29-річним гравцем — він готовий знизити вимоги щодо зарплати. У перегонах також залишається лондонський Арсенал.

Адрієн Рабьо виступав за Ювентус із 2019 року. До переїзду в Італію футболіст представляв кольори ПСЖ, у системі якого перебував із 2010 року.