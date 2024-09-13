Англія

Попередня угода з сенегальським форвардом була розрахована до літа 2031 року.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм нападником Ніколасом Джексоном.

23-річний сенегалець підписав із "пенсіонерами" нову довгострокову угоду до 2033 року, незважаючи на те, що його попередній контракт спливав аж у 2031 році.

Нагадаємо, що Ніко Джексон перейшов у Челсі лише рік тому з Вільярреалу за 37 мільйонів євро.

З того моменту сенегальський форвард провів за лондонців 48 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 19 голів та віддав 7 результативних передач.