Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч.
Каземіро, getty images
14 вересня 2024, 13:38
В рамках четвертого туру АПЛ Манчестер Юнайтед відправиться у гості до Саутгемптона. Ерік тен Гаг вирішив посадити Каземіро на лаву запасних, тоді як в старті з'явиться Крістіан Еріксен. Також відзначимо, що новачок Мануель Угарте потрапив у заявку та зможе підсилити гру за ходом зустрічі.
Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Беднарек, Стівенс — Діблінг, Фернандеш, Даунс, Угочукву, Вокер-Пітерс — Бреретон, Арчер
Запасні: Маккарті, Тейлор, Гарвуд-Белліс, Лаллана, Алькарас, Чарльз, Арібо, Стюарт, Армстронг
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Еріксен, Мейну — Діалло, Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе
Запасні: Баїндир, Еванс, Магвайр, Угарте, Каземіро, Кольєр, Гарначо, Антоні, Вітлі
Нагадаємо, початок матчу Саутгемптон — Манчестер Юнайтед заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.