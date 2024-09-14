Англія

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч.

В рамках четвертого туру АПЛ Манчестер Юнайтед відправиться у гості до Саутгемптона. Ерік тен Гаг вирішив посадити Каземіро на лаву запасних, тоді як в старті з'явиться Крістіан Еріксен. Також відзначимо, що новачок Мануель Угарте потрапив у заявку та зможе підсилити гру за ходом зустрічі.

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Беднарек, Стівенс — Діблінг, Фернандеш, Даунс, Угочукву, Вокер-Пітерс — Бреретон, Арчер

Запасні: Маккарті, Тейлор, Гарвуд-Белліс, Лаллана, Алькарас, Чарльз, Арібо, Стюарт, Армстронг

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Еріксен, Мейну — Діалло, Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе

Запасні: Баїндир, Еванс, Магвайр, Угарте, Каземіро, Кольєр, Гарначо, Антоні, Вітлі

Нагадаємо, початок матчу Саутгемптон — Манчестер Юнайтед заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.