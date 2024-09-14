Англія

Нідерландський центрбек відзначився у матчі 4 туру АПЛ проти Саутгемптона.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Саутгемптона.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 35-ій хвилині після того, як Бруну Фернандеш здійснив навісну передачу у штрафний майданчик "святих", на яку результативним ударом головою відгукнувся новоспечений центральний захисник МЮ Маттейс де Лігт.

Для 25-річного нідерландця цей гол став дебютним у футболці Манчестер Юнайтед, за який він вчетверте вийшов на поле після літнього трансферу з Баварії та лише вдруге — у стартовому складі.

Зазначимо, що за дві хвилини до гола де Лігта Саутгемптон змарнував можливість повести в рахунку, оскільки Андре Онана парирував удар Кемерона Арчера з пенальті.