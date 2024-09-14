Англія

"Червоні дияволи" покарали "святих" за незабитий пенальті.

Манчестер Юнайтед в рамках четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії завітав у гості до Саутгемптона. Ерік тен Гаг зробив висновки після поразки від Ліверпуля та залишив Каземіро у запасі, тоді як в старті з'явився Крістіан Еріксен. Новачок Мануель Угарте потрапив у заявку, але почав гру на лаві для запасних.

З перших хвилин Саутгемптон продемонстрував, що готовий діяти активно та буде це робити. Перший момент виник, коли Діблінг пішов від Далота на фланзі, змістився в центр та пробив в дальній кут — Онана в стрибку врятував Юнайтед. "Червоні дияволи" відповіли трохи пізніше - Еріксен віддав тонкий пас в центральну зону, але Зіркзе трохи не дотягнувся, щоб завдати потужного удару, але Рамсдейл впорався.

В середині тайму Рашфорд вирішив, що захищатись — це не для нього, і просто відпустив противника на фланзі, після цього Далот поклався на Мартінеса, а супртивник пробив в дальній кут — Де Лігт підставив ногу. Дещо пізніше "святі" заробили пенальті — Далот збив Діблінга на краю штрафного. Але Арчер не зміu переграти Онана ударом з позначки.

Покарання для господарів прийшло швидко. Вже за декілька хвилин Бруну Фернандеш навісив на дальню стійку, а Де Лігт головою переправив м'яч в кут воріт. 0:1. Все могло стати ще гірше, коли Рашфорд отримав м'яч від Амада в штрафному та пробив з гострого кута — Рамсдейл рукою перевів м'яч на кутовий. Втім, це лише відклало невідворотне - Амад підхопив м'яч на фланзі після кутового, віддав в центр на Маркуса, а той охайненько пробив в дальній кут. 0:2.

Юнайтед не зупинявся і міг забити ще один гол до перерви, коли Далот отримав м'яч в чужому штрафному після пасу Мазрауї й трохи незручно відкинув на Де Лігта, той пробив в падінні, але прошити Рамсдейла не вийшло. Після перерви команди продовжили діяти активно, але перший дійсно небезпечний момент виник лише на межі години гри - Маркус Рашфорд потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але Рамсдейл в яскравому стрибку дістав м'яч з-під поперечини.

Після цього тренерський штаб Саутгемптона намагався виправити ситуацію замінами, тен Гаг — відповідав, але це лише збивало темп гри. Наприкінці матчу Стівенс дуже грубо зрізав Гарначо на фланзі та отримав вилучення.Також відзначимо появу на полі Каземіро, хоч й на 87 хвилині. Вже в компенсований час Мейну дотепно відіграв на Зіркзе, а той пробив в кут — захисник встиг підставити ногу. Здавалось, що так гра й завершиться, але на останній хвилині Каземіро класним пасом знайшов Далота, а той покотив на Гарначо, який пробив точно під поперечину. 0:3.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: де Лігт, 36, Рашфорд, 41, Гарначо, 90+6

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Беднарек, Стівенс — Діблінг (Лаллана, 63), Фернандеш (Гарвуд-Белліс, 81), Даунс, Угочукву (Корне, 64), Вокер-Пітерс — Бреретон (Фрейзер, 64), Арчер (Стюарт, 62)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Магвайр, 74), де Лігт (Каземіро, 87), Мартінес (Еванс, 77), Далот — Еріксен (Угарте, 73), Мейну — Діалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 73) — Зіркзе

Попередження: Корне - Мейну, Еріксен, Магвайр, Фернандеш

Вилучення: Стівенс, 79