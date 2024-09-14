У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла приймає Евертон. 

На 26-й хвилині гри Віталій Миколенко сів на газон і попросив заміну. 25-річний захисник отримав травму і замість нього вийшов Джеймс Гарнер. Наразі характер пошкодження українця невідомий. 

У поточному сезоні Миколенко провів три матчі в АПЛ і результативними діями не відзначився. 

Слідкуйте за ходом матчу Астон Вілла — Евертон на Football.ua.  