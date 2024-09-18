Англія

До вашої уваги результати турніру.

У рамках 1/16 Кубка англійської ліги відбулися низка поєдинків за 17 вересня.

Манчестер Юнайтед розгромив Барнслі, Сток Сіті впорався з Флітвудом, Шеффілд Венсдей пройшов Блекпул, Брентфорд розібрався з Лейтоном, Крістал Пелес здолав КПР, а Евертон вилетів від Саутгемтона.

Вишенькою на торті стала тривала серія післяматчевих пенальті, під час якої Фулгем зумів пройти Престон.

Сток Сіті — Флітвуд 1:1 (2:1 по пенальті)

Голи: Роуз, 54 — Беннетт, 90+1.

Блекпул — Шеффілд Венсдей 0:1

Гол: Бернард, 34.

Брентфорд - Лейтон 3:1

Голи: Карвалью, 17, Дамсгор, 26, Нергор, 45 — Купер, 11.

Українець Єгор Ярмолюк провів на полі всі 90 хвилин.

Евертон — Саутгемптон 1:1 (5:6 по пенальті)

Голи: Дукуре, 20 — Гарвуд-Белліс, 32.

Українець Віталій Миколенко не потрапив до заявки на гру.

КПР — Крістал Пелес 1:2

Голи: Філд, 53 — Нкетіа, 16, Езе, 64.

Манчестер Юнайтед — Барнслі 7:0

Голи: Рашфорд, 16, 58, Антоні, 35 (з пенальті), Гарначо, 45+2, 49, Еріксен, 81, 85.

Престон - Фулгем 1:1 (16:15 по пенальті)

Голи: Ледсон, 35 — Нельсон, 61.