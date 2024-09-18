До вашої уваги результати турніру.
Манчестер Юнайтед - Барнслі, Getty Images
18 вересня 2024, 00:12
У рамках 1/16 Кубка англійської ліги відбулися низка поєдинків за 17 вересня.
Манчестер Юнайтед розгромив Барнслі, Сток Сіті впорався з Флітвудом, Шеффілд Венсдей пройшов Блекпул, Брентфорд розібрався з Лейтоном, Крістал Пелес здолав КПР, а Евертон вилетів від Саутгемтона.
Вишенькою на торті стала тривала серія післяматчевих пенальті, під час якої Фулгем зумів пройти Престон.
Сток Сіті — Флітвуд 1:1 (2:1 по пенальті)
Голи: Роуз, 54 — Беннетт, 90+1.
Блекпул — Шеффілд Венсдей 0:1
Гол: Бернард, 34.
Брентфорд - Лейтон 3:1
Голи: Карвалью, 17, Дамсгор, 26, Нергор, 45 — Купер, 11.
Українець Єгор Ярмолюк провів на полі всі 90 хвилин.
Евертон — Саутгемптон 1:1 (5:6 по пенальті)
Голи: Дукуре, 20 — Гарвуд-Белліс, 32.
Українець Віталій Миколенко не потрапив до заявки на гру.
КПР — Крістал Пелес 1:2
Голи: Філд, 53 — Нкетіа, 16, Езе, 64.
Манчестер Юнайтед — Барнслі 7:0
Голи: Рашфорд, 16, 58, Антоні, 35 (з пенальті), Гарначо, 45+2, 49, Еріксен, 81, 85.
Престон - Фулгем 1:1 (16:15 по пенальті)
Голи: Ледсон, 35 — Нельсон, 61.