У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Борнмутом, яке відбудеться на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ, 17:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

З точки зору результатів Арне Слот розпочав свою роботу в Ліверпулі досить успішно. Мерсісайдці після вельми провального першого тайму змогли взяти себе в руки після перерви і обіграли Іпсвіч Таун у стартовому турі, потім були більш впевнені виступи з Брентфордом (2:0) і Манчестер Юнайтед (3:0), проте в останньому турі "червоним" не вдалося реалізувати свої моменти та статистичну перевагу над Ноттінгем Форест. Згодом Ліверпуль за це поплатився і зазнав своєї першої поразки при новому наставнику через єдиний пропущений гол у другому таймі.

Напередодні майбутнього протистояння на Енфілді існують певні питання щодо рівня фізичних кондицій підопічних Слота. Безперечно, "червоні" підходять до матчу в статусі фаворитів, але все ж не таких явних, як нам намагаються "намалювати". Не можна забувати, що посеред тижня Ліверпуль провів переможний виїзд на Сан-Сіро, де впевнено обіграв Мілан у рамках першого туру Ліги чемпіонів. На тлі цього для нас певною мірою стане відкриттям те, наскільки мерсісайдці фізично готові рухатися зараз у такому темпі.

Що стосується Борнмута, то минулого туру англійської Прем'єр-ліги підопічні Андоні Іраоли так само зазнали своєї першої поразки в новому сезоні. Сталося це в домашній грі проти лондонського Челсі, при цьому точно ніяк не можна стверджувати, що ця невдача була закономірною для "вишень". Ситуація чимось схожа на те, що сталося у їхнього суперника проти Ноттінгем Форест: гравці Борнмута створили біля воріт суперника набагато більше небезпечних і не таких небезпечних моментів, але результат не на їхню користь визначив єдиний гол у другій половині другого тайму.

Крім поразки від Челсі тижнем раніше, новий сезон "вишні" розпочали з нічийних результатів з Ноттінгем Форест і Ньюкаслом, після яких був виліт з Кубка ліги від Вест Гема і вольова перемога над Евертоном в АПЛ. Можливо, зараз команда Іраоли не демонструє тієї самої впевненості зразка минулої кампанії і виглядає часом нестабільно, проте Борнмут все ще сильний – єдине, чого йому зараз часом дуже не вистачає, це реалізації моментів у важливі відрізкі матчів. І це було очікуваним результатом після продажу Домініка Соланке в Тоттенгем.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,35, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 8,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,90. Враховуючи, що "вишні" безперечно підходять до майбутнього матчу на Енфілді більш оптимальних фізичних кондиціях, то очікуємо побачити у їх виконанні хоча б один гол — на такий результат пропонується коефіцієнт 1,54. Також цікавим виглядає варіант із "Обидві заб'ють — Так" за 1,66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Луїс Діас — Жота

БОРНМУТ : Кепа — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Еванілсон

Не зіграють: Елліотт — Уаттара, Т. Адамс

Під питанням: Аліссон — ...