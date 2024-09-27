Англія

Бельгійський плеймейкер досі не відновився після травми.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги на Манчестер Сіті очікує виїзд до Ньюкасл Юнайтед.

За словами головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли, лідер та основний плеймейкер його команди Кевін Де Брюйне досі не відновився після травми, отриманої в матчі першого туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (0:0).

"Я не знаю, коли Кевін повернеться. Можливо, до міжнародної перерви або після неї. Побачимо", — заявив Хосеп Гвардіола напередодні поєдинку з Ньюкаслом.

Нагадаємо, матч Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті відбудеться в суботу, 28 вересня, о 14:30 за київським часом.