Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 28 вересня і розпочнеться о 14:30.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Сіті, яке відбудеться на Сент-Джеймс Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 14:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл Юнайтед доволі непогано розпочав новий сезон у внутрішній першості. До минулого туру підопічні Едді Гау залишалися непереможними, проте на Крейвен Коттедж "сороки" минулими вихідними втратили цей статус непереможних та поступилися Фулгему з рахунком 1:3.

До цього команда Гау прямо заявляла про свої єврокубкові амбіції, а єдиною втратою очок для неї була гостьова нічия з Борнмутом. Також не можна не зазначити, що на власному полі Ньюкасл досі йде зі стовідсотковим результатом. Окрім гостьової перемоги над Вулвергемптоном, Ньюкасл Юнайтед вдома мінімально переміг вдома Саутгемптон, а також із мінімальною перевагою в рахунку здолав лондонський Тоттенгем. Безперечно, завдання для "сорок" у внутрішній першості залишається незмінним — це потрапляння до єврокубків, проте досі залишається питанням їхня глибина складу, що стала неабиякою проблемою для команди в минулій кампанії.

Щодо Манчестер Сіті, то статус "містян" в якості одних із головних претендентів на чемпіонський титул щороку не піддається ніяким сумнівам. У минулому турі на Етіхад Стедіум ми стали свідками справжньої війни, оскільки підопічні Хосепа Гвардіоли зустрілися зі своїм чи не головним конкурентом на "корону" Премʼєр-ліги в особі лондонського Арсеналу, а фінальний свисток тоді зафіксував першу втрату очок для Сіті у цьому сезоні АПЛ — 2:2.

Незважаючи на вельми впевнений старт у виконанні команди Гвардіоли, не можна ігнорувати проблеми, з якими вже встигли зіткнутися "містяни". І проблеми ці у більшості мають кадровий характер. По-перше, досі не в оптимальних кондиціях перебуває головний плеймейкер команди Кевін Де Брюйне. Але що найголовніше, минулого тижня до кінця сезону вибув ключовий опорний півзахисник Сіті та один із головних претендентів на Золотий мʼяч Родрі. Важливість іспанця для колективу Гвардіоли важко описати словами, тому буде цікаво подивитися, яким чином Пеп зможе справитися з цією ситуацією.

FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,64, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,60. Враховуючи результативність в останніх матчах та впевнене лідерство в бомбардирських перегонах Ерлінга Голанда, пропонуємо звернути увагу на гол норвезького форварда "містян" із коефіцієнтом 1,75. За версією компанії , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,64, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,60. Враховуючи результативність в останніх матчах та впевнене лідерство в бомбардирських перегонах Ерлінга Голанда, пропонуємо звернути увагу на гол норвезького форварда "містян" із коефіцієнтом 1,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Келлі — Тоналі, Бруно, Жоелінтон — Гордон, Ісак, Барнс МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Аканджі, Діаш, Гвардіол — Доку, Льюїс, Ковачич, Савіньйо — Гюндоган, Бернарду Сілва — Голанд Не зіграють: Ботман, Ласеллс, Майлі, К. Вілсон — Де Брюйне, Родрі, Аке, Бобб Під питанням: Ісак — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА