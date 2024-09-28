Англія

Керманич Манчестер Сіті відреагував на неспортивну поведінку норвезького форварда, який кинув м'ячем в голову центрбека "канонірів" Габріела.

У рамках центрального матчу п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті та лондонський Арсенал в запеклому протистоянні не визначили сильнішого на Етіхаді (2:2), а безпосередньо сам поєдинок запам'ятався боротьбою та провокаціями від гравців обох команд, "героєм" однієї з яких став форвард "містян" Ерлінг Голанд.

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За те, що норвезький форвард кинув м'ячем у голову центрального захисника "канонірів" Габріела на восьмій компенсованій хвилині до другого тайму, той не отримав ніякого покарання, а сам головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола відреагував на цей епізод.

"Я б сказав, що іноді емоції зашкалюють. Габріел чудово сказав на пресконференції після матчу, що це війна, що ми тут, щоб провокувати суперника, штовхатися.

У підсумку, що ти можеш зробити? Тому ми повинні сказати: "Ви провокуєте? Гаразд, ми в грі. Ви хочете війни? Добре, тепер ми воюємо".

Отже, що робити далі? Емоції є емоціями. Я впевнений, що Голанд не пишається своїм вчинком, але послухайте, Арсенал кидає нам серйозний виклик, тому я його певною мірою розумію", — сказав Гвардіола для BeanymanSports.

Нагадаємо, що свій наступний матч у рамках АПЛ Манчестер Сіті проведе з Ньюкаслом, тоді як Арсенал зустрінеться з Лестером.