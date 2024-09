Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд вже п'ятого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

Навряд чи хтось очікував побачити настільки легку перемогу Челсі у стартовому матчі п'ятого туру, який пройшов на Лондон Стедіум. Більше того, цю перемогу фактично одноосібно приніс Ніколас Джексон, який своїм дублем та асистом навіть змусив уболівальників Вест Гема достроково залишати свої місця на стадіоні.

Але варто зробити важливу ремарку: такий результат був би неможливий без оборони "молотобійців", яка в цей день повністю провалилася і не відрізнялася своєю організованістю, за рахунок чого команда Енцо Марескі щоразу, напрочуд дуже-дуже просто, ловила свого свого суперника на позиційних помилках і швидких контратаках. Підсумковий рахунок, звичайно, абсолютно не відображає цього, але місцями Вест Гем виглядав в атаці навіть цікавіше за "пенсіонерів", але досягти легітимної реалізації хоча б одного з цих моментів господарям не судилося.

Здавалося б, у таких матчах, коли суперник дає достатньо вільного простору для швидкісного маневру, сам Бог наказав випустити на поле Михайла Мудрика, але навіть коли результат на користь Челсі був вирішений наперед — українець все одно не вийшов... Що ж, Мареска може в черговий раз дати інтерв'ю на кшталт "Мудрик заслуговував зіграти", але коли гравець заслуговує — він грає. Але наразі факти свідчать лише про те, що італійський фахівець вважає за краще випускати інших вінгерів не на свій рідний фланг, ніж випускати Михайла. На жаль... Але результати від цього не страждають, тож які можуть бути питання до головного тренера? Запитання тут іншого характеру, і не до Марески...

Вест Гем — Челсі 0:3

Голи: Джексон, 4, 18, Палмер, 47

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Крессвелл, 74) — Родрігес (Соучек, 38), Альварес (Солер, 54) — Кудус, Пакета (Ірвінг, 74), Саммервілл (Антоніо, 54) — Боуен

Челсі: Санчес — Адарабіойо, Фофана (Дісасі, 57), Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Дьюзбері-Голл, 84) — Мадуеке, Палмер (Феліш, 65), Санчо (Нету, 57) — Джексон (Нкунку, 65)

Попередження: Соучек, Альварес, Кілман, Антоніо, Солер — Фофана, Кукурелья

Протистояння між Манчестер Сіті та Арсеналом на третій рік дійшло до того емоційного піку, що це вже сміливо можна називати справжнім дербі, причому з принциповим підтекстом. Ви можете посперечатися з цим, але які ще матчі починаються з того, що гравець однієї команди (Кай Гаверц) буквально зносить з ніг лідера іншої команди (Родрі)? І очевидно, що це була відповідь іспанцю на його слова після останнього туру минулого сезону про "відсутність характеру" у Арсеналу. Спочатку Кай, а потім ще й Парті показали Родрі цей характер із перших хвилин — у підсумку один із головних претендентів на отримання Золотого м'яча, на жаль, пробув на полі близько 20 хвилин і, зважаючи на все, вибув до кінця сезону...

Команда Мікеля Артети спробувала ментально "захопити" Етіхад із того моменту, як пролунав стартовий свисток. І здавалося б, ранній гол Ерлінга Голанда мав дещо заспокоїти цю бійню двох претендентів на титул, проте Арсенал досить швидко відповів: спочатку Ріккардо Калафіорі забив свій дебютний гол за "канонірів" та відсвяткував його разом із тренером, а потім чи не головний бомбардир лондонців, центральний захисник Габріел, у своєму стилі реалізував кутовий ударом головою.

Арсенал повинен був трохи охолодити свій запал після свого другого гола — ментально лондонці вже "перекусили" чемпіонів настільки, що Пеп Гвардіола просто божеволів на брівці поля. Але Леандро Троссар під завісу першого тайму вилучився через друге попередження, тому після перерви ми не очікували від підопічних Мікеля Артети нічого іншого, окрім спроби захистити переможний результат шляхом паркування такої якості автобуса, якій позаздрив би навіть Особливий! Що ж тут можна казати, коли Давід Рая здійснив за другий тайм стільки сейвів, скільки, напевно, ми не бачили від нього у минулому сезоні!

Колектив Мікеля Артети був близький до того, щоб у меншості відстояти переможний результат на Етіхаді, якому ще перед матчем, напевно, була б рада більшість уболівальників Арсеналу з урахуванням наявних кадрових проблем. Але Джон Стоунз в останній момент повернув паритет на табло у вогняній кінцівці, протягом якої Бернарду показував Габріелу його кількість трофеїв АПЛ, а Голанд не витримав емоційно і також займався провокаціями.

Напевно, жодна з команд у підсумку не залишилася задоволеною результатом, але з більшими втратами залишили Етіхад саме чинні чемпіони. Ми ж, як уболівальники, вже зараз чекаємо на продовження з'ясування стосунків цих двох команд у другому колі! Круто! Дуже круто! Більше немає чого додати!

Манчестер Сіті — Арсенал 2:2

Голи: Голанд, 9, Стоунз, 90+8 — Калафіорі, 22, Габріел, 45+1



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Стоунз, 70), Аканджі, Діаш, Гвардіол — Сілва, Родрі (Ковачич, 21), Гюндоган — Савіо (Гріліш, 78), Голанд, Доку (Фоден, 70).



Арсенал: Рая — Тімбер (Льюїс-Скеллі, 90+2), Саліба, Габріел, Калафіорі (Ківьор, 74) — Райс, Парті, Гаверц — Сака (Вайт, 46), Мартінеллі (Жезус, 87), Троссар.



Попередження: Діаш, Сілва, Жезус — Троссар, Льюїс-Скеллі, Райс



На 45+8-й хвилині був вилучений Леандро Троссар (Арсенал) (друге попередження).

⚽️Непроста перемога Астон Вілли над Вулвергемптоном. Чергові три очки, які далися команді Унаї Емері насилу, але хіба бірмінгемці можуть здобувати переможні результати якось інакше? Напевно, Астон Вілла зараз є найнебезпечнішою командою у заключних відрізках матчів, що в принципі ми могли спостерігати й у минулій кампанії. Три голи в кінці, програючи один м'яч. І так, знову забив Джон Дуран після виходу на заміну, але цього разу його гол лише поставив крапку в протистоянні, а не безпосередньо приніс перемогу "левам".

Астон Вілла — Вулвергемптон 3:1

Голи: Воткінс, 73, Конса, 88, Дуран, 90+4 — Кунья, 25

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Дінь (Матсен, 46) — Онана (Барклі, 62), Тілеманс — Макгінн (Бейлі, 46), Роджерс, Ремзі (Дуран, 62) — Воткінс (Буендія, 90+9)

Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Москера (Буено, 82), Доусон, Аїт-Нурі — Леміна, Андре, Ж. Гомес (Дойл, 82), Бельгард (Р. Гомеш, 71) — Кунья — Ларсен (Гедеш, 65)

Попередження: Торрес, Роджерс, Барклі — Аїт-Нурі, Семеду, Ж. Гомес, Леміна, Москера

⚽️Фулгем може бути задоволений вихованцями Арсеналу. Хто б міг подумати, що першу поразку Ньюкаслу цього сезону АПЛ завдадуть саме "дачники", причому безпосередній вплив на цей успіх зробили "арсенальські" хлопці. Черговий гол Еміля Сміта-Роу, ще один забитий м'яч за Фулгем у Ріса Нельсона, так ще до того ж асист Алекса Івобі... Ось що називається пожертвували володінням м'ячем заради результату.

Фулгем — Ньюкасл Юнайтед 3:1

Голи: Хіменес, 5, Сміт-Роу, 22, Нельсон, 90+2 — Барнс, 47

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 67), Лукич (Берге, 46) — Траоре (Нельсон, 74), Сміт-Роу (Діоп, 84), Івобі — Хіменес (Муніз, 74)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 74), Шер, Берн, Келлі (Голл, 46) — Віллок (Мерфі, 46), Гімараес, Жоелінтон (Тоналі, 74) — Гордон (Осула, 82), Ісак, Барнс

Попередження: Тете, Лукич, Траоре, Перейра, Рід, Лено

⚽️Лестер розійшовся миром із Евертоном. Віталій Миколенко, як очікувалося, поки що не встиг відновитись від травми, тому проти "лисиць" мерсісайдській команді довелося справлятися без українця. І впоралися! Евертон набрав свій перший пункт до активу напередодні приходу нового власника. Можливо, не все ще втрачено з "ірисками" цього футбольного року?

Лестер Сіті — Евертон 1:1

Голи: Мавідіді, 73 — Ндіає, 12

Лестер Сіті: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Вінкс, Ндіді — Аю, Ель-Ханнус (Буонанотте, 56), Мавідіді (Фатаву, 90) — Варді (Едуар, 83)

Евертон: Пікфорд — Гарнер, Кін, Тарковські, Янг — Мангаля, Дукуре — Ліндстрем (Гаррісон, 61), Ндіає (Іроегбунам, 81), Макніл — Калверт-Льюїн

Попередження: Буонанотте — Кін, Гарнер

⚽️Ліверпуль розібрався з Борнмутом ще в першому таймі. Відверто кажучи, початок матчу видався для команди Арне Слота дуже тривожним на тлі скасованого голу Антуана Семеньйо, але у підсумку цей момент змусив "червоних" швидко прокинутися та оформити три очки у свій актив ще до перерви. Дубль Луїса Діаса — це добре, але як давно ми не бачили голів у виконанні Дарвіна Нуньєса! І це був гарний гол! Перша поява уругвайського форварда на полі у стартовому складі за каденції Слота – і він дякує своєму новому тренеру за довіру результативною дією.

Ліверпуль — Борнмут 3:0

Голи: Діас, 27, 28, Нуньєс, 37

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Джонс, 61), Діас (Гакпо, 73) — Нуньєс (К’єза, 72).



Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 69), Забарний, Гейсен, Керкез — Крісті (Скотт, 69), Кук — Семеньйо (Сіністерра, 70), Таверньєр, Клюйверт (Уаттара, 46) — Еванілсон (Унал, 75).



Попередження: Конате — Крісті, Клюйверт, Гейсен, Кук

⚽️Нічия Саутгемптона та Іпсвіча. У битві двох новачків та аутсайдерів елітного дивізіону "святі" змогли набрати свій перший заліковий пункт в актив, але навряд чи вони можуть бути ним задоволені, оскільки перемога була така близька... І вона трапилася б, якби не гол Сема Морсі в компенсований до другого тайму час.

Саутгемптон — Іпсвіч Таун 1:1

Голи: Діблінг, 5 — Морсі, 90+4

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Тейлор — Даунс, Лаллана (Угочукву, 59) — Діблінг (Армстронг, 81), Фернандеш (Арібо, 90), Корне — Арчер (Стюарт, 59)

Іпсвіч Таун: Мурич — Туанзебе (Джонсон, 82), О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі, Каюсте (Тейлор, 62) — Шмодікс (Кларк, 62), Гатчінсон, Бернс (Гірст, 73) — Делап (Чаплін, 73)

Попередження: Тейлор, Лаллана, Даунс, Стюарт, Тейлор — О'Ши, Гатчінсон, Делап

⚽️Тоттенгем здобув другу перемогу в сезоні — Ярмолюк вийшов із перших хвилин. Якщо про Астон Віллу ми говорили як про команду, яка дуже небезпечна у заключні відрізки, то що ж робить Брентфорд на перших хвилинах... У минулому турі команда Томаса Франка шокувала швидким голом Манчестер Сіті, а зараз гол Мбемо у ворота Тоттенгема довів, що то була абсолютно не випадковість, а сплановане напрацювання тренерського штабу "бджіл".

⚡ Lightning starts The fastest back-to-back opening goals in @premierleague history 🐝 pic.twitter.com/2bzYV0eOPi

Проте як тижнем раніше, так і зараз позитивного результату Брентфорду у підсумку це не дало. Домінік Соланке, як і Ерлінг Голанд, досить швидко відповів колективу Франка своїм дебютним м'ячем за Тоттенгем, а пізніше Бреннан і Меддісон зняли всі питання щодо переможця зустрічі.

Не можна не відзначити, що наш Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі Брентфорда, але всі ми повинні розуміти, що це не лише довіра до українця, а більшою мірою наслідок пошкоджень Нергора та Єнсена. Але з іншого боку, такі "подарунки долі" — можливість для Єгора заявити про себе, як би цинічно це не звучало.

Тоттенгем — Брентфорд 3:1

Голи: Соланке, 8, Джонсон, 28, Меддісон, 85 — Мбемо, 1

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Бергвалль, 88), Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 63), Меддісон — Джонсон (Сарр, 70), Соланке (Мур, 88), Сон

Брентфорд: Флеккен — Аєр (Роерслев, 79), Ван ден Берг, Піннок, Коллінз, Льюїс-Поттер — Янельт, Ярмолюк (Шейд, 63), Дамсгор (Конак, 79) — Карвалью (Тревітт, 88), Мбемо

Попередження: де Вен, Біссума — Аєр

⚽️Бойова нічия між Крістал Пелес та Манчестер Юнайтед, але без голів. І це той момент, коли всю увагу забрали голкіпери обох команд. Не зрозуміло, як Манчестер Юнайтед не забив у першому таймі. Не зрозуміло, як у другому таймі цього не зробив Крістал Пелес... Хоча чому... Спонсори нульової нічиєї — це Дін Гендерсон зі стану "орлів" та Андре Онана з табору "червоних дияволів". Браво!

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 0:0

Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Річардс — Муньйос, Вортон (Лерма, 46), Камада, Мітчелл — Нкетіа (Г'юз, 66), Езе (Шлупп, 90) — Матета (Сарр, 46)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну, Еріксен (Угарте, 76) — Діалло (Гойлунн, 76), Фернандеш, Гарначо — Зіркзе (Рашфорд, 62)

Попередження: Гендерсон, Г'юз, Лакруа — Гарначо, Мартінес

⚽️Гольова "перестрілка" між Ноттінгем Форест та Брайтоном. Певною мірою це можна було б назвати тизером головного матчу туру, адже за розпалом пристрастей матч "чайок" та "лісників" десь навіть перевершував той, що проходив у неділю пізніше на Етіхаді. Багато боротьби, пенальті, червона картка у лідера Фореста, вилучення обох тренерів під завісу протистояння і, як наслідок, результативна нічия з рахунком 2:2.

Брайтон — Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Гіншелвуд, 42, Велбек, 45 - Вуд, 13, Соса, 70

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян (Фергюсон, 81) — Гіншелвуд, Балеба (Віффер, 62) — Адінгра (Мінте, 62), Рюттер (Педро, 71), Мітома — Велбек

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 46) — Андерсон (Соса, 59), Ворд-Праус (Єйтс, 46) — Еланга (Сілва, 46), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд (Морато, 72)

Попередження: Балеба, Велбек, Данк — Айна, Вільямс, Гіббс-Вайт, Сілва, Гадсон-Одої

Вилучення: Гіббс-Вайт, 83

Найкращий тренер: МАРКУ СІЛВА (Фулгем)

Як ми бачимо кутовий, та як бачить кутовий Арсенал:

Захист Арсеналу у другому таймі з Ман Сіті:

Розбірки між Голандом та Жезусом:

The media won't show you this pic.twitter.com/P5GGquy9cM

Haaland is a bully on and off the pitchpic.twitter.com/XCI1kdSKAp