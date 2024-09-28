Англія

Результати трьох матчів 6 туру чемпіонату Англії за 28 вересня.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон, в стартовому складі якого вийшов український захисник Віталій Миколенко, приймав на своєму полі Крістал Пелес та здобув свою першу перемогу в цьому сезоні.

Головним героєм цієї зустрічі став вінгер "ірисок" Двайт Макніл, який оформив дубль у ворота "орлів".

Евертон — Крістал Пелес 2:1

Голи: Макніл, 47, 54 - Геї, 10

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Мангаля (Гана Гує, 83), Дукуре — Ліндстрем (Гаррісон, 46), Макніл (Гарнер, 83), Ндіає — Калверт-Льюїн

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Лакруа, Геї, Мітчелл — Вортон (Г'юз, 88), Лерма, Камада (Сарр, 62) — Нкетіа (Шлупп, 73), Езе — Матета

Попередження: Калверт-Льюїн, Пікфорд

У паралельному лондонському дербі між Брентфордом та Вест Гемом визначити сильнішого не вдалося — 1:1.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк з'явився на полі у другому таймі та заробив попередження.

Брентфорд — Вест Гем 1:1

Голи: Мбемо, 1 - Соучек, 54

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Ван ден Берг, Піннок, Коллінз, Льюїс-Поттер — Шейд (Ярмолюк, 60), Янельт, Дамсгор — Карвалью (Емре Конак, 85), Мбемо

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Палмьєрі (Мавропанос, 46) — Родрігес, Соучек — Боуен (Ірвінг, 90), Пакета (Інгз, 76), Кудус (Солер, 46) — Антоніо (Саммервілл, 76)

Попередження: Ярмолюк, Льюїс-Поттер — Палмьєрі, Кілман

Фулгем в своєму матчі здобув мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест — ця поразка стала першою для "лісників" у цьому сезоні АПЛ.

Ноттінгем Форест — Фулгем 0:1

Гол: Хіменес, 51 (пен)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 84) — Єйтс, Ворд-Праус (Соса, 75) — Домінгес (Гадсон-Одої, 57), Авонії (Еланга, 46), Андерсон (Сілва, 57) — Вуд

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Берге, 69), Лукич (Рід, 83) — Траоре (Нельсон, 69), Сміт-Роу (Діоп, 88), Івобі — Хіменес (Муніз, 83)

Попередження: Єйтс, Мурільйо — Тете, Лукич, Лено, Рід