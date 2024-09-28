Англія

Арсенал у трилері вирвав перемогу над Лестером і наздогнав Манчестер Сіті

Команда Мікеля Артети за ходом другого тайму примудрилась утратити перевагу в два м'ячі, але поновила її вже в компенсований час.

Арсенал — Лестер, Getty Images

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Арсенал — Лестер 4:2

Голи: Мартінеллі, 20, Троссар, 45+1, Ндіді 90+4 (пен.), Гаверц, 90+9 — Джастін, 47, 64



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті (Нванері, 85), Гаверц — Сака, Мартінеллі (Стерлінг, 74), Троссар (Жезус, 90+7).



Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі (Фатаву, 90+8), Крістіансен — Вінкс, Скіпп (Декордова-Рід, 90+1), Ндіді (Едуар, 90+8) — Буонанотте (Аю, 84), Варді, Мавідіді (Ель-Ханнус, 90+1).



Попередження: Калафіорі — Варді, Ндіді, Буонанотте