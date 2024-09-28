Колектив Арне Слота здобув виїзну перемогу.
Вулвергемптон - Ліверпуль, Getty Images
28 вересня 2024, 21:36
У рамках шостого туру АПЛ Ліверпуль вирушив на виїзд до Вулвергемптона.
Наприкінці першого тайму "червоні" вийшли вперед, а вже на 57-й хвилині пропустили від "вовків". Проте не довго господарі зберігали нічийний рахунок — уже за дві хвилини Мохамед Салах реалізував пенальті та приніс своїй команді три очки.
Вулвергемптон — Ліверпуль 1:2
Голи: Аїт-Нурі, 57 - Конате, 45+2, Салах, 59 (пен)
Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Буено (Дойл, 78), Тоті, Аїт-Нурі — Андре — Бельгард (Форбс, 53), Гомес, Леміна, Кунья — Странд Ларсен (Хі Чхан, 68)
Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 89) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Джонс, 73), Діас (Гакпо, 73) — Жота
Попередження: Андре, Форбс — Александер-Арнольд, Жота, Конате.