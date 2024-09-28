Англія

Колектив Арне Слота здобув виїзну перемогу.

У рамках шостого туру АПЛ Ліверпуль вирушив на виїзд до Вулвергемптона.

Наприкінці першого тайму "червоні" вийшли вперед, а вже на 57-й хвилині пропустили від "вовків". Проте не довго господарі зберігали нічийний рахунок — уже за дві хвилини Мохамед Салах реалізував пенальті та приніс своїй команді три очки.

Вулвергемптон — Ліверпуль 1:2

Голи: Аїт-Нурі, 57 - Конате, 45+2, Салах, 59 (пен)

Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Буено (Дойл, 78), Тоті, Аїт-Нурі — Андре — Бельгард (Форбс, 53), Гомес, Леміна, Кунья — Странд Ларсен (Хі Чхан, 68)

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 89) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Джонс, 73), Діас (Гакпо, 73) — Жота

Попередження: Андре, Форбс — Александер-Арнольд, Жота, Конате.