Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував поразку від Тоттенгема.

Напередодні Манчестер Юнайтед поступився на власному полі лондонському Тоттенгему в рамках шостого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 0:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував виступ власної команди.

"Я не думаю про своє можливе звільнення. Улітку ми ухвалили рішення залишатись разом, як власники клубу, так і моя команда. Також ми ухвалили це рішення, чітко проаналізувавши при цьому, що нам потрібно покращити і як ми хочемо побудувати наше майбутнє.

Але ми знали, що це займе деякий час. Минуло трансферне вікно, деякі гравці приїхали пізно, як Мануель Угарте, тож тепер вони надолужують підготовку.

Чи був це найгірший матч за моєї роботи тут? Це, безумовно, так, очевидно. Те, що я побачив у перші 30 хвилин, нижче рівня того, що можна очікувати від команди Манчестер Юнайтед.

Але навіть коли ви пропускаєте так рано, ви повинні зберігати спокій і просто триматись разом і дотримуватись плану, тоді у вас буде опора в грі, а у нас цього не було", — заявив нідерландський фахівець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе на полі португальського Порту в Лізі Європи УЄФА.