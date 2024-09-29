Англія

Лондонці забили три м'ячі, Юнайтед не знайшов чим відповісти.

В рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Тоттенгем. В старті "червоних дияволів" вийшов Мануель Угарте, тоді як у Тоттенгема з перших хвилин зіграв Тімо Вернер, який замінив травмованного Сона.

З перших хвилин команда Анге Постекоглу ввімкнула неймовірний пресинг й дуже швидко відкрила рахунок. Ван де Вен обікрав Рашфорда на своїй половині поля, протягнув м'яч до чужого штрафного (!) й прострілив на дальню стійку, де Бреннан Джонсон вразив порожній кут воріт. 0:1. Юнайтед знадобився час, щоб зібратися, але команда тен Гага цілком могла зрівняти рахунок, коли Онана шикарним пасом вивів Рашфорда на ударну позицію, той увійшов в штрафний та пробив з лівої ноги в ближній кут — Вікаріо на місці.

Натомість "шпори" продовжили загрожувати воротам супротивника. Спочатку Меддісон обігрався з Кулусевські й намагався перекинути Онана, але Андре плечем відбив удар, а трохи пізніше - Джонсон отримав м'яч в чужому штрафному й пробив в дальній кут, але стійка врятувала Юнайтед. Господарі не здавались й створили ще один небезпечний момент, коли Гарначо віддав на Мейну, той увійшов у чужій штрафний й покотив на Зіркзе, який в падінні пробив з лівої — Вікаріо дивом врятував свою команду.

В завершальній частині першого тайму МЮ створив дійсно небезпечний момент, коли Рашфорд навісив з лівого флангу, а Гарначо класно спіймав м'яч на ногу та потужно пробив — стійка врятувала Тоттенгем. Згодом Вернер не реалізував вихід сам на сам з Онана. Здавалось, що нічого критичного для Юнайтед не сталось, але на 42 хвилині становище команди стало дійсно скрутним - Фернандеш послизнувся й влетів в ногу Меддісону, а арбітр нагородив португальця червоною карткою.

Ерік тен Гаг одразу випустив Маунта, а в перерві й Каземіро. Вочевидь, в нідерландця був план, але все було зіпсовано моментально. Джонсон втік правим флангом та прострілив, Кулусевські встиг до м'яча після рикошету та переправив м'яч в кут воріт. 0:2. Трохи пізніше Вернер знов вирвався на побачення з Онана, але переграти камерунця не зміг, а після цього Андре впорався й з добиванням Соланке.

Втім, Юнайтед не збирався здаватись й намагався забити хоча б один гол - Сумбурно було в штрафному Тоттенгема, а атаку завершив ударом повз дальній кут Лісандро Мартінес. Також в Ромеро була гра рукою, втім арбітр вважає, що цього недостатньо для пенальті. Трохи пізніше Мартінес закинув м'яч на Каземіро, а той пробив один дотик в дальній кут, але влучності забракло.

Далі була серія замін від обох тренерів. Й перестановки Анге Постекоглу спрацювали - Сарр скинув м'яч головою на дальню стійку після подачі з кутового, а Соланке в падінні переправив м'яч в кут воріт. 0:3. Здавалось, що все так й завершиться, в спокійному темпі. Але під завісу матчу команди вирішили обмінятись моментами. Спочатку Соланке вирвався на побачення з Онана й пробив в дальній кут — Андре знов на висоті. А згодом Де Лігт пробивав в один дотик після простріл Гарначо, але в ближній кут не влучив.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 0:3

Голи: Джонсон, 3, Кулусевські, 48, Соланке, 78

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну (Маунт, 44), Угарте (Еріксен, 73) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Гойлунн, 73) — Зіркзе (Каземіро, 46)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушін, 81), Удоджі (Спенс, 46) — Кулусевські, Бентанкур, Меддісон (Сарр, 77) — Джонсон (Бергвалль, 76), Соланке, Вернер (Мур, 77)

Попередження: Мазрауї, Далот, Маунт, Мартінес — Джонсон, Спенс, Порро

Вилучення: Фернандеш, 42