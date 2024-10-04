Нідерландець впевнений, що його не звільнять.
Тен Гаг, getty images
04 жовтня 2024, 18:52
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про ризик звільнення з манкуніанського клубу. Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Я навіть не думаю про такі питання, тому що це не обговорюється.
Ми тут всі працюємо спільно. Власники клубу, керівництво, команда, персонал. Я призначив нових співробітників. Зараз всі дивляться в один бік", — сказав Тен Гаг
Нагадаємо, МЮ не перемагає у чотирьох матчах поспіль в усіх турнірах — три нічиїх та одна поразка.