Ліга Європи

Англієць поділився своїми думками після гри з Порту.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр підтримав головного тренера Еріка тен Гага після нічийного результату з Порту (3:3) у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи, в якому він відзначився рятівним голом.

"Я граю за цей клуб шість років, знаю, як тут все влаштовано. Коли команда потрапляє у складний період, тиск чиниться як на гравців, так і на тренера.

Ерік досить досвідчений і працює довгий час. Тож я впевнений, що він знає, як із цим впоратися. Це частина привілею, який ти отримуєш, виступаючи чи тренуючи цей клуб", — наводить слова Магвайра ВВС.

Свій наступний матч МЮ проведе проти Астон Вілли в АПЛ. Гра відбудеться у неділю, 6 жовтня, о 16:00 за Києвом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Порту — Манчестер Юнайтед.