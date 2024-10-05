Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 5 жовтня і розпочнеться о 17:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Фулгемом, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті традиційно вважається чи не головним фаворитом на те, щоб захистити свою "корону" і знову стати чемпіоном. Проте в останніх двох матчах англійської першості підопічні Хосепа Гвардіоли втратили очки, але, заради справедливості, сталося це проти двох серйозних суперників: спочатку "містяни" залишилися задовольнятися домашньою нічиєю з лондонським Арсеналом (2:2), який провів весь другий тайм у меншості, а тижнем раніше чинні чемпіони цілком закономірно не змогли здолати Ньюкасл Юнайтед на Сент-Джеймс Парк (1:1).

Втім, це й близько не означає, що фаворитські позиції Ман Сіті у боротьбі за "золото" хоч якось похитнулися (нехай навіть про це зарано говорити) . Колектив Гвардіоли продовжує разом із головним конкурентом в особі Арсеналу зберігати статус непереможної команди цього сезону АПЛ. Манкуніанці справді дуже давно не програвали у внутрішній першості, і, схоже, поки що вони не планують цього робити, незважаючи на відсутність Родрі та Кевіна Де Брюйне.

Щодо Фулгема, то старт нового сезону для "дачників" видався вкрай успішним чином. По-перше, новачок команди Еміль Сміт-Роу почав своє успішне відродження після низки травм у рідному Арсеналі і відразу вписався в систему Марку Сілви, регулярно відзначаючись результативними діями. По-друге, просто достатньо поглянути зараз на турнірну таблицю — Фулгем іде шостим, набравши у перших шести турах 11 очок.

Якщо мова йдеться про сильний середняк англійської першості в хорошому значенні цього слова, то важко тут не згадати Фулгем. Команда Марку Сілви здатна продуктивно зіграти на атаку, але в матчах з більш "класовими" суперниками на перший план виходить прагматизм "дачників" та їхні улюблені швидкі контратаки. Саме за рахунок своєї тактичної гнучкості гравці Фулгема і намагатимуться цього сезону зачепитися за єврокубки, але навіть якщо цього не станеться, то місце в першій десятці все одно сприйматиметься в керівництві як виконане завдання на сезон.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,27, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 12,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,20. Серед цікавих варіантів ставок пропонуємо звернути на те, що обидві команди заб'ють, за 1,93.