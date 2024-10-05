Англія

Керманич Крістал Пелес прокоментував вибори у рідній країні.

Лондонський Крістал Пелес у рамках сьомого туру англійської Прем’єр-ліги на власному полі зустрінеться з Ліверпулем.

Напередодні гри головний тренер "склярів" Олівер Гласнер традиційно давав інтерв’ю перед матчем, однак несподівано здивував присутніх відповіддю на питання про впевненість у своїх підопічних.

"Мене не так бентежить питання впевненості в силах своєї команди, як турбують інші речі, які відбуваються зараз у світі. Наприклад, нещодавні вибори в Австрії. На жаль, правий популізм стає світовим трендом.

А от саме впевненість у здібностях моєї команди — це точно не те, про що я зараз хвилююсь", — заявив австрійський фахівець.

Матч Крістал Пелес — Ліверпуль відбудеться 5 жовтня, о 14:30.