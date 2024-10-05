Англія

Керманич Арсеналу прокоментував прогрес форварда за останні роки.

Лондонський Арсенал у сьомому турі англійської Прем’єр-ліги прийматиме Саутгемптон.

Напередодні гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета під час прес-конференції дав відповідь на питання про досвід успішної роботи з універсальним німецьким нападником Каєм Гаверцем.

"Мій секрет того, як змусити Гаверца грати на найкращому рівні — це... любов. Він належить до того типу гравців, які потребують багато любові.

Він завжди повинен відчувати себе захищеним, він повинен відчувати хімію навколо себе.

У футболі і в житті він багато уваги приділяє всім оточуючим тож йому потрібен цей зворотній зв'язок", — заявив іспанський фахівець.

Матч Арсенал — Саутгемптон відбудеться 5 жовтня, о 17:00.