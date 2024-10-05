Англія

Нідерландець суттєво додав з приходом Слота на Енфілд Роуд.

Півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх поділився враженнями від гри на позиції опорного півзахисника в поточному сезоні. Цитує нідерландця офіційний сайт "червоних".

"Коли я вперше поговорив із тренером, він сказав мені: "Я бачу тебе на позиції восьмого номера, як у минулому сезоні, але хочу спробувати тебе і на позиції "шістки". Я відповів: "Звичайно, ми можемо це зробити". Решта вже історія.

На позиції восьмого номера більше атакуєш, ніж захищаєшся. Але проти м'яча я теж граю дуже добре, тож я трохи вражений власною грою.

У ті дні, коли я грав за молодіжну команду Аякса, мені не подобалося захищатися. Але тепер, коли відбираю м'яч в іншого гравця, виникає думка: "Так, він у мене!". Тепер хочу відбирати кожен наступний м'яч", — заявив Гравенберх.

Цього сезону Раян Гравенберх відіграв за Ліверпуль вісім матчів та отримав дві жовті картки.