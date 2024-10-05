Англія

Астон Вілла прийматиме манкуніанців у Бірмінгемі завтра, 6 жовтня.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поділився своїми думками щодо Манчестер Юнайтед, з яким його підопічні зустрінуться в рамках сьомого туру АПЛ-2024/25, передає офіційний сайт клубу з Бірмінгема.

Зокрема, іспанський спеціаліст висловився про свого нідерландського колегу Еріка тен Гага.

"Я дуже його поважаю. Ми виграли перший матч, коли я приїхав сюди, і це було фантастично, але після цього ми зазнали чотирьох поразок удома та на виїзді.

МЮ — команда-переможець, у них досвідчений тренер і досвідчені гравці. Цей клуб зазвичай є клубом-переможцем, і вони все ще є переможцями, оскільки виграли Кубок Англії минулого року.

Вони не мають стабільно хороших результатів у Прем'єр-лізі, але в окремо взятому матчі вони можуть використати свій потенціал і майстерність, продемонструвавши значну продуктивність.

Я поважаю їх і буду готуватися до цього матчу більше, ніж до матчу проти Баварії", — заявив Емері.

Нагадаємо, у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів Астон Вілла на власному полі здолала мюнхенців із рахунком 1:0.

Матч Астон Вілла — Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 6 жовтня (початок — о 16:00 за Києвом).