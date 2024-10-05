Англія

Обидва матчі АПЛ стартують о 17:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут вирушить у гості до Лестера.

Тренерський штаб "вишень" на чолі з Андоні Іраолою традиційно довірив місце в стартовому складі на поєдинок із "лисицями" українському центральному захиснику Іллі Забарному.

У паралельному матчі АПЛ лондонський Брентфорд прийматиме на своєму полі Вулвергемптоном.

Головний тренер господарів Томас Франк цього разу залишив молодого українського центрального півзахисника Єгора Ярмолюка на лаві для запасних, оскільки до складу повернувся капітан команди Крістіан Нергор.

Окрім цього, сьогодні, 5 жовтня, о 17:00 лондонський Арсенал зіграє з Саутгемптоном на Емірейтс Стедіум, але український універсал Олександр Зінченко очікувано залишився поза заявкою "канонірів" на це протистояння через травму.

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