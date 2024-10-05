Англія

Матч із одним із головних аутсайдерів АПЛ видався для команди Мікеля Артети дуже непростим.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал приймав на своєму полі Саутгемптон.

Підопічні Мікеля Артети очікувано грали першим номером, проте щільна та організована оборона "святих" ніяк не давала господарям можливості довести бодай один удар до логічного завершення.

Веселіше стало вже у другій половині зустрічі, коли Кемерон Арчер шокував трибуни Емірейтс Стедіум своїм голом, за рахунок чого Саутгемптон повів у рахунку, але Кай Гаверц доволі швидко зміг повернути паритет на табло.

Трохи заспокоїти фанатів Арсеналу зміг гол Габріела Мартінеллі, який вийшов на заміну у другій половині зустрічі. І хоча у Саутгемптона ще були непогані моменти для того, щоб урятувати нічию, Арсенал все ж зміг відстояти дуже "валідольну" перемогу, а забитий м'яч у виконанні Букайо Саки в заключному відрізку остаточно зняв усі питання щодо переможця.

Арсенал — Саутгемптон 3:1

Голи: Гаверц, 58 Мартінеллі, 69 Сака, 88 - Арчер, 55

Арсенал: Рая — Парті (Томіясу, 85), Саліба, Габріел, Калафіорі (Ківьор, 90) — Гаверц, Жоржиньо (Меріно, 61), Райс — Сака, Жезус (Троссар, 61), Стерлінг (Мартінеллі, 61)

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Меннінг (Онуачу, 74) — Сугавара (Тейлор, 90), Даунс, Арібо, Вокер-Пітерс — Діблінг, Фернандеш (Армстронг, 74) — Стюарт (Арчер, 27)

Попередження: Вокер-Пітерс, Беднарек, Діблінг