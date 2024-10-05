Англія

"Дачники" першими реалізували свій момент, проте у підсумку команда Хосепа Гвардіоли змогла перевернути хід зустрічі на свою користь.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем вирушив у гості до Манчестер Сіті.

Матч розпочався для "містян" далеко не найкращим чином, коли Андреас Перейра на 26-ій хвилині відкрив рахунок.

Утім, ще до перерви чинним чемпіонам вдалося повернути паритет на табло завдяки зусиллям Матео Ковачича, а вже у другому таймі хорватський хавбек записав на свій рахунок дубль та вивів Сіті вперед.

Здавалося, що гол Жеремі Доку на 82-ій хвилині зняв усі питання щодо переможця, проте Родрігу Муніз зумів під саму завісу повернути інтригу в це протистояння. Але на цьому виявилося все: непроста перемога Манчестер Сіті з рахунком 3:2.

Манчестер Сіті — Фулгем 3:2

Голи: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 - Перейра, 26, Муніз, 89

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі (Вокер, 62), Діаш, Гвардіол — Ковачич, Гюндоган (Нунеш, 90) — Сілва, Фоден (Стоунз, 79), Гріліш (Доку, 62) — Голанд

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 77), Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге (Керні, 69), Лукич — Траоре, Перейра (Сміт-Роу, 65), Івобі (Нельсон, 77) — Хіменес (Муніз, 78)

Попередження: Едерсон, Сілва — Бессі